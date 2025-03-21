متابعة- حمادة هلال ينتصر على نائلة في “المدّاح”

شهدت أحداث الحلقة ٢١ من مسلسل “المداح” الجزء الخامس تأثر رحاب (هبة مجدي) بشكل كامل بكتاب السحر، مما يتيح لـ ست الحسن استغلالها لتنفيذ خططها الشيطانية، ويزيد من تعقيد الأمور.

‎وفي الوقت نفسه، يواجه صابر معركة شديدة مع نائلة وخادميها الأعورين. ورغم قوتهما، ينجح صابر في القضاء على خادمي نائلة، مما يجعلها بلا مساعدين ويزيد من عزلتها.

وفيما يخص ناصرة، يتدخل صابر لمحاولة إقناع زوجها بعدم الطلاق، حيث كان الزوج قد قرر الانفصال بسبب تصرفاتها الغريبة. يوضح صابر للزوج الحقيقة وراء ما تم~ر به ناصرة من تأثير الجن.

‎وفي تطور مفاجئ، يفاجأ صابر بوجود الحاج وفيق خالد الصاوي في منزله، مما يفتح المجال لمزيد من الأحداث الغامضة.

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يذكر أن مسلسل “المداح” بجزئه الخامس بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج. وانتاج شركة الصبّاح.