شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الشناوي.. كلمة السر في نجاح لام شمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ في النصف الثاني من شهر رمضان 2025، عرض مسلسل لام شمسية للنجمة أمينة خليل. ويعرض على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

ويتصدر مسلسل لام شمسية قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة خلال النصف الثاني من موسم دراما رمضان 2025.

ونجح مسلسل لام شمسية بسبب جراءة موضوعه وفكرته في تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من تأليف مريم نعوم، وبطولة أمينة خليل، وأحمد السعدني، ومحمد شاهين، ويسرا اللوزي، وأسيل عمران، وصفاء الطوخي، وياسمينا العبد، ويارا رجب.

ومن أهم أسباب نجاح مسلسل لام شمسية، وجود المخرج كريم الشناوي الذي قدم في مواسم رمضان الماضية العديد من المسلسلات الناجحة التي نالت إعجاب الجمهور والنقاد، ونجح في تكوين ثنائية ناجحة مع أمينة خليل خلال هذه الأعمال.

وقدم كريم الشناوي مع أمينة خليل، أولا مسلسل قابيل عام 2019، وشارك في بطولته محمد ممدوح ومحمد فراج، كما تعاونا في مسلسل خلى بالك من زيزى تأليف مريم ناعوم عام 2021 وشارك في بطولته محمد ممدوح أيضا، وعلى قاسم، وبعدها قدما مسلسل الهرشة السابعة عام 2023 وشارك في بطولته محمد شاهين، على قاسم أسماء جلال، وكان من تأليف مريم ناعوم.

يذكر أن كريم الشناوي، من مواليد 1986، وتخرج فى كلية الاعلام جامعة القاهرة 2007، ثم سافر إلى لندن وحصل هناك على ماجستير في الاخراج السينمائي من كلية جولد سميث، بعدها عمل في مجال الأفلام التسجيلية فترة ثم مساعد مخرج لأكثر من عمل سينمائي أبرزهم اشتباك ونوارة، وكان فيلم عيار ناري أول تجربة سينمائية له، ونال بسببه على العديد من الجوائز العالمية.

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