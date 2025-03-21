شكرا لقرائتكم خبر عن درس التمثيل في إنجلترا.. من هو أحمد غزي نجم قهوة المحطة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحقق مسلسل قهوة المحطة نسب مشاهدة كبيرة في مصر والوطن العربي، منذ بدء عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان 2025.

مسلسل قهوة المحطة من بطولة الممثل الشاب أحمد غزي الذي يقدم أداء نال استحسان الجمهور والنقاد، وتدور أحداثه عن الشاب مؤمن الذي ينزح من الصعيد للقاهرة سعيا وراء حلم الشهرة الذي يشغل خياله، إلا أنه يتعرض لكثير من المواقف التي تودي بحياته في النهاية ليجعل المشاهد أمام جريمة قتل غير معلومة الأركان وغير محدد فيها القاتل لتبدأ الأحداث في التصاعد في إطار تشويقي مميز.

قهوة المحطة من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج إسلام خيري ويقوم ببطولته أحمد غزي وأحمد خالد صالح وبيومي فؤاد ورياض الخولي وهالة صدقي وانتصار وحسن أبو الروس وفاتن سعيد وأحمد ماجد وضياء عبدالخالق وعلاء مرسي وعلاء عوض ويوسف عثمان.

ويعد قهوة المحطة أولى بطولة مطلقة للممثل الشاب أحمد غزي في دراما رمضان، بعد أن حقق نجاحا كبيرا في عالم السينما بعد مشاركته في فيلم الحريفة بجزئيه الأول والثاني.

ويقدم أحمد غزي في مسلسل قهوة المحطة شخصية مؤمن الشاب الصعيدي، وهي الشخصية المختلفة تمام عن شخصيته الحقيقة، فالممثل الشاب الذي ولد عام 1998، درس إدارة الأعمال في جامعة ليدز بإنجلترا، وبدأ مشواره الفني عام 2017، عندما شارك في دور صغير في المسلسل البريطاني Safe أثناء دراسته الجامعية، وشارك بعدها في العديد من ورش التمثيل في إنجلترا ومصر، ثم شارك في الفيلم القصير Walkout 1 في لندن عام 2020.

وبعد عودته إلى القاهرة، شارك في دراما رمضان 2021 بثلاثة أعمال هي فوق السماء والأرض والاختيار 2 و60 دقيقة، ولكن فيلم الحريفة هو السبب في شهرته ونجوميته الكبيرة، وشارك بسببه في موسم رمضان 2024، في مسلسل الحشاشين، لتأتي الفرصة هذا العام ليقدم اول بطولة تلفزيونية مطلقة له.. ويكتب مسلسل قهوة المحطة شهادة نجاح جديدة له.

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