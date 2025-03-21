شكرا لقرائتكم خبر عن مهندس الديكور أحمد عباس: أفضل العمل على الأعمال التاريخية مثل مسلسل النص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهندس الديكور أحمد عباس تفاصيل العمل على مسلسل النُص الذى عرض فى النصف الأول من أعمال دراما رمضان 2025، وكشف عباس في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 قائلا:" أفضل الأعمال التاريخية على الأنواع الأخرى، بسبب تقديم ديكورات غير متاحة في عصرنا الحالي، وبالتالي تظهر قدرات مهندس الديكور، وبما أن المشاهد أصبح متابع جيد ويحب هذه الحقب، بالتالى يستطيع تميزها عن غيرها من الأعمال".

وتابع عباس قائلا: "بالإضافة إلى أن الحقب التاريخية المختلفة تظهر مصر بشكل مختلف ومميز، خاصة وأن هذه الحقبة التاريخية لها عدة مراجع على رأسها الصور الفوجرافية والفيديوهات المصورة وحقبة مسلسل النص ما يميزها أن لها كل ما سبق بالإضافة إلى كتب".

جسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي

واستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

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