شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا: شكرا لكل من دعمنى وساندنى وساهم في نجاحى بمسلسل وتقابل حبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة اللبنانية نيكول سابا عن سعادتها البالغة بعد نجاح دورها في مسلسل وتقابل حبيب التي جسدت فيه دور روكا.

وقالت لـ ”الخليج 365” لم أكن أتوقع كل هذا النجاح الكبير وكنت أخشى من كره الجمهور لشخصية روكا ولكن الحمد لله أن الدور نال إعجاب الجميع رغم قسوه روكا، مشيرة: "أوجه الشكر لكل من دعمنى وقدم لى النصيحة أو المساعدة حتى أصل إلى هذا النجاح".

وفى نفس السياق كشفت النجمة اللبنانية نيكول سابا عن أبرز الصعوبات التي واجهتها في شخصية رقية العسكرى التي تجسدها خلال أحداث مسلسل وتقابل حبيب مع النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى يتم عرضه حالياً في موسم دراما رمضان 2025.

وأوضحت نيكول سابا لـ"الخليج 365"، أن الصعوبات تكمن في إظهار أن شخصية رقية ليست فقط ست قادرة ومتسلطة وصوتها عالى، وأنه كان علينا إبراز أن رقية العسكرى وُضعت في ظروف جعلتها تتصرف وفق ذلك، حيث أنها متزوجة من شخص وتريد الحفاظ عليه، وترغب في أن تكون لها حقوقها مثل زوجته الأولى، فاضطرت أن تكون بهذا الشكل وتستعمل كل الأساليب التي قامت بها حتى تصل في النهاية إلى ما تريده، وهو اعلان زواجهما أمام الناس"

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.