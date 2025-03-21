شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية.. إذا تعرض طفلك للتحرش اتصلي على هذا الرقم فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت أحداث مسلسل لام شمسية في تصدر العمل تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تطرقه لقضية اجتماعية لمن يتم تناولها من قبل بهذا لشكل في الدراما المصرية.

وأصبح مسلسل لام شمسية حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض أولى حلقاته على قنوات ومنصات الشركة المتحدة، خلال شهر رمضان المبارك.

ويناقش مسلسل لام شمسية أكثر من قضية اجتماعية ومنها التحرش والتعدي على الأطفال، التي أصبحت من القضايا المهمة في السنوات الأخيرة، ويناقشها في إطار توعوي اجتماعي.

وتدور قصة "لام شمسية"، حول "نيللي" التي تعمل مدرسة في مدرسة تديرها والدة وسام صديق زوجها طارق المقرب.. تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه عندما تكتشف بأن زوجها متزوج بأخرى وأن وسام كان على علم ويخفي عنها الأمر.. في الوقت الذي تساورها الشكوك بأن "وسام" قد قام بلمس "يوسف" ابن زوجها "طارق" بطريقة غير مقبولة.. وسرعان ما تبلغ "طارق" بذلك ليفقد أعصابه ويضربه ضربا مبرحا يؤدي إلى دخول "وسام" في حالة غيبوبة ويعرض "طارق" للسجن، تنقلب حياة الجميع رأسا على عقب وتدخل الأسرتين في صراع قانوني ونفسي.

مسلسل لام شمسية، من إنتاج MEDIAHUB، وعدد الحلقات 15، من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، من بطولة أمينة خليل، وأحمد السعدني، ومحمد شاهين، ويسرا اللوزي، وأسيل عمران، وصفاء الطوخي، وياسمينا العبد، ويارا رجب.

يذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة وفر أكثر من وسيلة للإبلاغ عن أي انتهاكات تخص الأطفال، وآلية لتلقي الشكاوى التي تتصل بانتهاكات حقوق الطفل، وخط تليفون مجاني يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وللإبلاغ يمكنك التواصل على الخط الساخن 16000 أو من خلال رقم الواتس اب على رقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

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