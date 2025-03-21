شكرا لقرائتكم خبر عن مهندس الديكور أحمد عباس: تنوعت مراجع مسلسل النص ما بين صور وفيديوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار مهندس الديكور أحمد عباس فى تصريحات خاصة لليوم السابع إلى أن مسلسل النُص الذى عرض فى النصف الأول من أعمال دراما رمضان 2025، تركيزه الأكبر فى شارع عماد الدين أو القاهرة الخديوية، حيث صرح قائلا:"مسلسل النص تركيزة الأكبر في عماد الدين أو مصر الخديوية، وبالتالي بدأت الحديث مع المخرج على شكل الشارع ومنزل النص، والقصور، بالإضافة إلى الجانب الفرعونى الذى ظهر في المسلسل".

وتابع عباس قائلا:"وكانت تجهيزات العمل مجهدة لأننا كنا نبحث عن أصول الأشياء التي نراها في صور المراجع، في أماكن عدة منها أسواق مصر في الإسكندرية، وفى بعض الأحيان نتواصل مع مؤرخين لنبدأ رحلة تصنيع الأشياء التي لم نجدها، بالإضافة إلى أن الترام الذى ظهر بشكل كبير في حلقات العمل تم صنعه بالكامل وطريقه، وبدأنا الرحلة منذ 4 أشهر تقريبا، خصة مع وجود حوالى 75 إلى 80 لوكيشن داخلى بتفاصيلهم".

وأنهى عباس حديثه عن مسلسل النص مشيرا إلى:"كان الشارع الرئيسي الذى يدور به أغلب مشاهد مسلسل النص من أهم تفاصيل التي ركزنا عليها، بالإضافة إلى المنطقة الشعبية التي يعيش بها عبد العزيز النص، ولذلك ذهبنا إلى شارع المعز، وقصر طاز، وبعض القصور والمناطق التاريخية الأخرى".

جسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي

واستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.وإخراج حسام علي

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