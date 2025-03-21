شكرا لقرائتكم خبر عن نوستالجيا.. ليلى عز العرب تعود بالذاكرة لأشهر برامج الأطفال في رمضان 96 والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الفنانة ليلى عز العرب، أنها كانت من عشاق برامج الأطفال خاصة البرامج التي كانت تذاع في شهر رمضان، موضحة: "في ناس تعتقد أن الأعمال اللي موجهة للأطفال تعرض للأطفال فقط وهذا خطأ وبرامج الأطفال مش بيتابعها الأطفال فقط".

وعرضت ليلى عز العرب، ببرنامج "نوستالجيا"، المذاع على قناة الحياة، مقاطع من أشهر برامج الأطفال خلال شهر رمضان 1996 ومنها بوجي وطمطم وفوازير عمو فؤاد في إجازة والأبرز كان مسلسل بور رينجنر المعروض وقت الفطار.

وانطلق برنامج نوستالجيا على قناة الحياة، وهو البرنامج الذي أعادت به قناة الحياة نوستالجيا زمن الفن الجميل، والذكريات الممتعة مع أجمل لحظات مرت على حياة المصريين، خلال شهر رمضان من خلال برامج ومسلسلات وفوازير وإعلانات شهر رمضان الكريم التي ارتبطت مع الجمهور على مدار سنوات طويلة.

البرنامج من إنتاج المتحدة للإنتاج الفيني وإخراج مصطفي عبد الفتاح وإشراف إسلام عبد الحكيم ومدير البرامج محمد عدلي وكتابة الحلقات تامر عبده أمين وإعداد زياد شاهين ومادة ارشيفية غادة الشعراوي ومراجعة تاريخية أسامة بديع ومدير فريق البحث شريف أسامة.