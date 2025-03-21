شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يستأنف نشاطة الفني ويحيى حفلا بالشيخ زايد الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفنان سعد الصغير الى استئناف نشاطة الفني بعد ما يقرب من 6 أشهر بعد فيهما عن نشاطة الفني، حيث من المقرر أن يحيى أولى حفلاته الغنائية بأحد الخيم الرمضانية بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر يوم الثلاثاء 25 مارس الجارى.

قال الفنان سعد الصغير لـ الخليج 365 مؤخرا بشأن ما تردد من موقفه في نقابه المهن الموسيقية بعد انتهاء مدة حبسه وخروجه: كل ما يقرره الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية يسرى عليه دون نقاش منه، كما وجه سعد الصغير الشكر لمصطفى كامل لموقفه ورعايته لأسرته أثناء حبسه

وعلق الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين على شطب عضوية الفنان سعد الصغير بعد أزمته الأخيرة والخروج من محبسه قائلا إنه لا يميل إلى قطع أرزاق الفنانين، لكنه يؤكد أن هناك ضوابط تحكم المهنة، ويجب احترامها.

وأضاف: "عند اجتماع مجلس النقابة، أقولها بكل صراحة وأحاسب عليها أمام الله والناس، أنا مش بحب أبدًا قطع الأرزاق، ولا أميل فى حياتى إطلاقا إلى قطع الأرزاق، وبأمر الله سيتم عمل المخرج القانونى المناسب ليمارس سعد عمله كرجل محبوب وله حسناته مثل كل الناس.