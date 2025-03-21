شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يشيد بأبطال مسلسل ظلم المصطبة ويعلق: عمل عظيم ودراما قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الإعلامى عمرو أديب بأبطال مسلسل ظلم المصطبة، وعلق على صفحة التواصل الاجتماعى قائلا: "ريهام عبد الغفور، وفتحى عبد الوهاب، وإياد نصار، وأحمد عزمى بيقدموا عمل عظيم اسمه ظلم المصطبة، وبيثبتوا أن الأعمال الحقيقية القريبة من الناس دايما مضمونة النجاح".



تغريدة عمرو اديب

ويخوض أبطال مسلسل ظلم المصطبة رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك عبر حكاية 3 شخصيات هم حسن وربيعة وحمادة كشرى، وذلك في إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات.



مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

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