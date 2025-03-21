شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال نجم حفل مسرح البالون ثانى أيام عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أن النجم حمادة هلال نجم حفل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ثاني أيام عيد الفطر المبارك بمسرح البالون.

يقام الحفل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

كما أعلن الفنان تامر عبد المنعم عن عدة مفاجآت يتم تجهيزها لجمهور مسرح البالون خلال فترة إجازات عيد الفطر وما بعده.

تأتى احتفالية عيد الفطر المبارك التي من المقرر أن يقوم بإحيائها الفنان حمادة هلال بعد سلسلة من الحفلات التي لاقت نجاحا كبيرا منذ تولي الفنان تامر عبدالمنعم رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في شهر سبتمبر الماضي.

فقد أقام البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية مجموعة من الحفلات بدأها بحفل الفنان القدير علي الحجار في الاحتفالية الخاصة بنصر أكتوبر المجيدة ثم تبعها حفل الفنان إيهاب توفيق والتي أقيمت في شهر نوفمبر.

وخلال احتفال وزارة الثقافة بالعام الميلادي الجديد أقام البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية حفل للفنان مصطفى قمر وتلاها حفل النجم حكيم.

ثم اختتمت الاحتفالات بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم بحفل الفنان القدير علي الحجار بمناسبة عيد الحب في فبراير الماضي.

الجدير بالذكر أن النجم حمادة هلال يعرض له حاليا مسلسل المداح الجزء الخامس "المداح أسطورة العهد" خلال موسم رمضان الجاري.