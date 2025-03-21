شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة خير الله: مسلسل ولاد الشمس دراما شعبية نبيلة وتعلى من قيمة الصداقة والان مع تفاصيل الخبر

عقد الخليج 365 ندوة صحفية لعدد من كبار النقاد، في لقاء مفتوح مع قراء الخليج 365، حيث استضافت علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365، الناقدة ماجدة خير الله، والنقاد عصام زكريا، والكاتبة الصحفية سارة نعمة الله عضو لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام.

ومن جانبها قالت الناقدة ماجدة خير الله إن مسلسل ولاد الشمس دراما شعبية ولكن فيها نُبل وتعلية من قيمة الصداقة ومراجعة للخطأ، وحتى التعامل مع الشرير المتجسد في شخصية بابا ماجد، قدم كونه شخصا منبوذا حتى بعد كشف حقيقته وبالتالي العمل ينتصر لقيم الحق والنبل دون مبالغة أو عنف مفرط.

مسلسل ولاد الشمس سلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.



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