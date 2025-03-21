شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الجدل حول صورة المجتمع فى الدراما.. مسلسل أثينا نموذجا.. قدم الواقع دون ابتذال والان مع تفاصيل الخبر

تعكس الدراما صورة المجتمع، بداية من المنازل والجامعات وأماكن العمل وحتى الشوارع، ومن خلال مسلسل أثينا نرى صورة واقعية للمجتمع المصري دون تشويه، وهو ما يتماشى مع توجيهات الدولة باتخاذ الإجراءات لكي تقوم الدراما المصرية بدورها في إعلاء قيم المجتمع المصري.

يتناول مسلسل أثينا قضية تطور التكنولوجيا في المجتمع الحديث وأثر ذلك على نفسية الإنسان وخطورة المد التكنولوجي، فنرى أبطال المسلسل وعلى رأسهم ريهام حجاج بملابس تناسب شخصية المراسلة الصحفية وأستاذة الجامعة، وحتى تصفيف الشعر كان مناسبا لظروف الشخصية، فهي تعتمد تصفيفة بسيطة للشعر المجعد دون اهتمام زائد لا يناسب عملها.

وتظهر الشوارع في العديد من المشاهد نظيفة كما الواقع، أما أبطال المسلسل الشباب الذين يدرسون بالجامعة، فيتحدثون بلغة جيلهم دون مثالية زائفة أو تشويه لهذا الجيل من الشباب.

وهذا ما حرص عليه المؤلف محمد ناير، وكان أصعب شيء في الكتابة بالنسبة له لكي يصل الموضوع وصياغته للجمهور من خلال لغة هذا الجيل والعالم الخاص بهم وأسلوب حياتهم المختلف.



المسلسل أيضا موجه للطبقة الوسطى، فنجد تفاوتا في المستوى الاجتماعي والمادي للطلاب رغم أنهم في نفس الجامعة، نجد مروان الذي يجسد شخصيته علي السبع يتمتع بالثراء لأن والده صلاح يزن يمتلك مستشفى كما أنه يستخدم أدوية فاسدة، وعلى النقيض آدم الذي يجسد شخصيته سالم الوشاحي، فمستواه المادي أقل من زملائه بعد وفاة والده مما يجعله يلجأ إلى سرقة الامتحانات من الجامعة وبيعها لزملائه لجني الأموال.

يظهر التفاوت في المستوى المادي أيضا، من خلال منازل الأبطال، فلا يوجد مظاهر بذخ مبالغ بها تستفز المشاهد، بل يجد مستويات مختلفة.

مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

وهو نفس النهج الذي شاهدناه في كثير من الأعمال في موسم دراما رمضان 2025، منها ولاد الشمس وقهوة المحطة وقلبي ومفتاحه وغيرها من المسلسلات التي خرجت للشوارع المصرية وأبرزت الوجه الحقيقي للمواطن المصري بنبله وأخلاقه.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025