شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 5.. الشيخ علاء يحرق ورشة حسن والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل ظلم المصطبة انتقام الشيخ علاء "أحمد عزمى" من حسن حيث أحرق ورشته بعد أن فشل في اللحاق به.

بينما كان حسن "إياد نصار" قد ترك السيارة أمام المستشفى وهرب سيرا على الاقدام مع هند "ريهام عبد الغفور" وابنتها لموقف الصعيد.

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل ظلم المصطبة، والذى يذاع على قناتى DMC والحياة ومنصة Watch it الرقمية، طلب حسن "إياد نصار" من حماده "فتحي عبد الوهاب" إنهاء العداوة بينهما، مقابل الحصول على حقوقه المالية ومغادرة البلد دون عودة.

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل ظلم المصطبة، والذى يذاع على قناتى DMC والحياة ومنصة Watch it الرقمية، إطلاق حسن "اياد نصار" صراح الشيخ علاء "احمد عزمى"، وعودته إلى زوجته وشقيقته ورفض الإفصاح عن مكان اختفائه الفترة الماضية.

وحدثت مشادة بين سحر "بسمة" وزوجها وليد "محمد علي رزق" بسبب رغبتها في ترك بيت الأسرة والعيش منفردة مع أسرتها الصغيرة في الإسكندرية وترك لها المنزل بسبب اتهامها له بخوفه من شقيقها حمادة "فتحى عبد الوهاب" وعدم قدرته على ترك البيت.

وقرر حمادة "فتحي عبد الوهاب" اللجوء إلى البشعة للتأكد من عدم خيانة زوجته هند "ريهام عبد الغفور" مع حبيبها القديم حسن "إياد نصار"، ورفضت هند هذه الخطوة وأخبرتها أنها قد تسبب فضيحة لهم ولكنه أصر عليها وأن البشعة حال تبرئتها سوف تخرس جميع الألسنة.

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