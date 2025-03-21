شكرا لقرائتكم خبر عن عصام زكريا: دراما البطل المغوار مطلوبة بلغة منضبطة وبدون مبالغة والان مع تفاصيل الخبر

عقد الخليج 365 ندوة صحفية لعدد من كبار النقاد، في لقاء مفتوح مع قراء الخليج 365، حيث استضافت علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365 الناقدة ماجدة خير الله والنقاد عصام زكريا والكاتبة الصحفية سارة نعمة الله عضو لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام.

ومن جانبه قال الناقد عصام زكريا، إن الدراما الشعبية دراما الفتونة والبطل الشعبي المغوار هو نوع مطلوب وموجود والجمهور يحبه لأنه يريد أن يرى تصوره للبطل الشعبي في خياله متجسد على الشاشة وهو البطل الذي لا يقهر، ولكن يجب أن تقدم بدون مبالغة وأن تستخدم المفردات الشعبية في اطارها وسيقاها.

وأشار عصام زكريا إلى أن البيئة التي تقدم فيها تلك الأعمال الشعبية بها جريمة ولكن السؤال هل هذه الجرائم موجودة في الواقع؟ نعم موجودة وتكافحها الأجهزة والمجتمع وبالتالي الدراما يجب أن تبذل مجهود في تقدم بطولات الناس الشريفة وأن تقدم نماذج لابطال حقيقين حيث تكون البطولة في العمل الدرامي للشرفاء وليس للمجرمين.

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