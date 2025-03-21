شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام: موسم رمضان تميز بخروجه للقرى والشوارع البسيطة والان مع تفاصيل الخبر

عقد الخليج 365 ندوة صحفية لعدد من كبار النقاد، في لقاء مفتوح مع قراء الخليج 365، حيث استضافت علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365، الناقدة ماجدة خير الله، والنقاد عصام زكريا، والكاتبة الصحفية سارة نعمة الله عضو لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام.

ومن جانبها قالت سارة نعمة الله عضو لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، إن مسلسلات رمضان 2025، تتميز بخروجها للمحافظات والشوارع والأحياء البسيطة والقرى المصرية مثل مسلسل ظلم المصطبة، والذي قدمت شخصياته من لحم ودم وبلهجة متقنة للشخصيات التي تعيش في دمنهور ضمن الأحداث.

وأوضحت سارة نعمة الله أن غياب الدراما في الأعوام السابقة عن القري والمحافظات وتصوريها فقط في القاهرة وداخل الكومباوندات تسببت في حالة انقطاع او عزلة ما بين الجمهور في المحافظات والقرى لأنها شعرت أن الدراما المقدمة لا تعبر عنهم وهو ما تفاداه الموسم الدرامي الحالي.

يعرض مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 5 على قناة DMC في تمام الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الأولى 6:15 صباحاً، والإعادة الثانية 12 ظهراً، ويعرض على قناة الحياة 8:15 مساء، والإعادة 1:15 صباحا.

يخوض أبطال مسلسل ظلم المصطبة رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك عبر حكاية 3 شخصيات هم حسن وربيعة وحمادة كشرى، وذلك في إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات.

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025