شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة السادسة من مسلسل حسبة عمرى تناقش زواج الأم لمعالجة النظرة المجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعرض الحلقة السادسة من مسلسل حسبة عمري، للنجمة روجينا، والذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2025، ظاهرة أسرية مهمة جدا وهي رفض الأبناء زواج الأم مرة أخري، وخاصة الذكور، لتسلط الحلقة الضوء بشكل واقعي وايجابي على ضرورة منح الأم فرصة أخري وأن ليس بالضروري ان زواج الأم سيخلف معاناة للأبناء ولكن هناك الكثير من حالات زواج الام مرة أخري هي في صالح الأبناء.

كما تناقش الحلقة السادسة من مسلسل حسبة عمري، ضرورة معالجة النظرة المجتمعية الخاطئة والسلبية للأمهات اللاتي يتزوجن مرة آخري ولديهم أطفال، حيث ان النظرة تكون في الأساس من منظور مصلحة الام فقط، ولكنها في العموم تكون في صالح الأبناء والأطفال خاصة الذكور الذين يحتاجون أب طوال الوقت لمراعاتهم.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل حسبة عمرييعرض مسلسل حسبة عمري الحلقة 6 على قناة dmc في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى 8 صباحا، والإعادة الثانية 3:45 مساء، وبالتزامن مع منصة Watch it الرقمية. قصة مسلسل حسبة عمرييتناول قصة وقوع خلافات بين روجينا التى تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عاما، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتهما في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونياً واجتماعياً ونفسياً ومادياً، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكدّ والسعاية". أبطال مسلسل حسبة عمريمسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود بزاوى ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق و عمر رزيق و إخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت ، وإنتاج inspire studios productions.

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