شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة خير الله: موسم دراما رمضان 2025 متميز وقوى ولم نر مثله من زمان والان مع تفاصيل الخبر

عقد الخليج 365 ندوة صحفية لعدد من كبار النقاد، في لقاء مفتوح مع قراء الخليج 365، حيث استضافت علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365 الناقدة ماجدة خير الله والنقاد عصام زكريا والكاتبة الصحفية سارة نعمة الله عضو لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للاعلام.

ومن جانبها قالت الناقدة ماجدة خير الله إن الجزء الأول من موسم دراما رمضان كان ممتعا جدا وبه كم كبير من الأعمال الجيدة ومن الطبيعي أن يكون هناك أعمال أقل من أخرى أو ليست على نفس المستوى، وأضافت ماجدة خير الله أنها تخيلت أن النصف الثاني سيكون أقل من الأعمال المقدمة في النصف الأول من شهر رمضان، إلا أن الأعمال التي قدمت في النصف الثاني من موسم رمضان جاءت متميزة بشكل كبير .

واعتبرت ماجدة خير الله أن موسم دراما 2025، مميز جدا على مستوى الأعمال المقدمة ويعتبر معمل لتفريخ النجوم الجديدة سواء في الإخراج او التمثيل، وهو موسم قوى لم نرى مثله من فترة طويلة.

وكانت أشادت الناقدة الفنية ماجدة خير الله بمسلسل حسبة عمري للنجمة روجينا، والذي يعرض حاليًا ضمن السباق الرمضاني 2025، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونشرت ماجدة خيرالله البوستر الرسمي للمسلسل، وعلقت عليه قائلة: "اكتشفت مسلسلا يعرض بلاضجيج ولاصخب، اسمه حسبه عمري، عن العلاقة بين زوجين في مرحلة منتصف العمر، عندما يدرك كل منهما أنه تخلي عن أحلامه وحريته من أجل حماية أسرته، التي بدأت تتصدع لأسباب واهية، والآن تحاول الزوجة (روجينا) أن تحصل على الجزء الأكبر من حطام الزيجة التي فشلت، بعد ما يزيد عن عشرين سنة زواج، اعتقد أنها المرة الأولى التي يناقش فيها مسلسل مصري، حق الكد والسعاية، وهو حصول الزوجة بعد الطلاق على نصف ثروة زوجها لأنها أفنت عمرها في خدمته وخدمة الأبناء وحمايه الأسرة".



وأضافت: "المسلسل يقدم في إطار يغلب عليه كوميديا الموقف، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح، وفيه يقدم عمرو عبد الجليل دورا بختلف عن الصوره النمطيه للشرير التي اشتهر بها في معظم اعماله، ويلعب في حسبة عمري شخصيه زوج يشعر بالفراغ والوحده بعد زواج ابنته، ويصبح وجها لوجه مع زوجته( روجينا) المرأة المتسلطة، التي تقيد حريته ولاتدع له فرصه لممارسة هواياته أو حتى الاستمتاع بلحظات هدوء في منزله، وفي لحظة غضب وتمرد، يدفعها خارج المنزل، ويتخلص من صراخها المستمر، فتهيم علي وجهها لاتعرف إلى أين تذهب، وتقضي ليله ليلاء، وتبدأ في التفكير في كيفيه العوده لمملكتها ورد اعتبارها أمام ذاتها أولا، وأمام الأصدقاء والأقارب".

وتابعت:" شارك في بطولة المسلسل نادين، محمد رضوان،محمود الطيب، محمود البزاوي، ونورايهاب، عمر رزيق، وتقدم إلهام شاهين، مشهدًا لايستغرق أكثر من خمسة دقائق ولكنه مفعم بالشجن والانسانيه لامرأة مشردة تتخذ من مكان خلف موقف اوتوبيس مسكنًا دائما لها وتلتقي بهند( روجينا) في الليلة التي قضتها في الشارع بعد أن طردها زوجها بالبيجاما، وتقص لها بإسلوب يجمع بين المراره والهزل كيف استولت ابنتها علي كل ماتملك والقت بها في الشارع، هذا الاداء الذي يقف علي الحد الفاصل بين العقل والجنون قدمته إلهام شاهين بأسلوب يذكرنا بدورها البديع في فيلم أيام الغضب للمخرج الراحل منير راضي، مسلسل حسبة عمري للفنانه روجينا يقدم متعة فنية عن مشاكل حياتيه صادقه وشخصيات تعيش بيننا ولانراها أو نراها ولانهتم كثيرً بمشاكلها وقضاياها لمجرد إنها لاتشكوا".

قصة مسلسل حسبة عمري



يتناول قصة وقوع خلافات بين روجينا التى تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عاما، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتهما فى التصاعد، ويدخل الثنائى فى صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونيًا واجتماعيًا ونفسيًا وماديًا، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكدّ والسعاية".

أبطال مسلسل حسبة عمري

مسلسل حسبة عمرى بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل،محمود البزاوى، ومحمد رضوان، على الطيب، نادين فاروق، نور ايهاب، نور قدرى، عمر رزيق و إخراج مى ممدوح تأليف محمود عزت، وإنتاج inspire studios productions.

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ماجدة خير الله