شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة 6.. عايشة تصطحب داليا لعيد ميلاد نسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنكرت عايشة "دنيا سمير غانم" خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل عايشة الدور، والذى يعرض على قناة ON، فى أزياء التسعينيات لحضور عيد ميلاد نسمة "أميرة أديب" واصطحبت صديقاتها داليا "فدوى عابد" معها إلى الحفلة، وقالت لهم إنها خالتها وصغيرة فى السن ليظل أيمن "أحمد عصام السيد" يتحدث معها ولا يتركها.

مسلسل عايشة الدور يعرض على قناة ON في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساءا والإعادة 3 صباحا و 9 صباحا و 3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال ونانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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