شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى تفكر فى السفر خارج البلاد فى مسلسل لام شمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُقدّم يسرا اللوزي في مسلسل لام شمسية أداءً مميزًا يُبرز بذكاء تحوّل شخصية رباب من حالة الجمود النفسى إلى بداية استعادة زمام الأمور في حياتها.

في الحلقتين الأولى والثانية، عاشت رباب وسط عاصفة من الأحداث الكبرى التي هزّت عالمها، وبرغم ذلك ظهرت رباب في حالة من اللامبالاة الشديدة، بملامح ثابتة وصمت كبير، وكأنها غير قادرة على التفاعل مع ما يجرى حولها، عبرت يسرا بدقة عن تأثير الأدوية التى كان زوجها يفرضها عليها، لتظل تحت سيطرته في حالة من الخضوع والغياب شبه الكامل عن الحياة.

لكن مع بداية الحلقة الرابعة، تغيّر كل شيء. مع غياب وسام عن المشهد ودخوله في غيبوبة، توقّفت رباب عن تناول الأدوية، فبدأت ملامحها تتبدل. استعادت تدريجيًا حضورها الذهني، وبدأت تظهر كإمرأة قادرة على التفكير والتخطيط، حتى وإن كان بداخلها الكثير من الخوف والتردد.

رأيناها تتخذ أولى خطواتها حين ذهبت إلى مكتب زوجها في الجامعة لتستخرج جواز السفر لها ولابنتها، محاولة إقناع ابنتها بفكرة السفر خارج البلاد، بحجة علاج وسام في الخارج. لكن الحقيقة التي تخفيها رباب هي رغبتها في الهروب، ليس فقط من الواقع الذي تعيشه، بل من وسام نفسه.

مسلسل لام شمسية يناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية الحساسة، من بينها العلاقات الزوجية غير الصحية، وأثرها السلبي على الأفراد والأسرة. كما يسلّط الضوء على قضية التحرش الجنسي بالأطفال، مؤكداً أهمية التوعية بهذه القضية رغم حساسيتها، لتفادي خلق صراعات نفسية واجتماعية قد تهدد استقرار العائلات.

المسلسل من بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، ومحمد شاهين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

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يسرا اللوزي