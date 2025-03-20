شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 20.. دينا فؤاد تغلق مكتب أحمد فؤاد سليم بعد موته وتكيد أولاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد أولاد نوح الباشا "أحمد فؤاد سليم" لحجرة مكتبه، بعد وفاته مباشرة، ليتفاجأوا بغزل "دينا فؤاد" قد سبقتهم وأغلقت باب الحجرة بالمفتاح، وذلك خلال أحداث الحلقة العشرون من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، وقالت لهم إن هذه الحجرة لن تفتح إلا في وجود كبيرهم حكيم باشا، فهمّت برنسة بالهجوم عليها ولكن مسكها بحر وسليم حتى لا تحدث مشكلة أكبر، وتركتهم غزل وانصرفت.

شهدت الحلقة 20 من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان أحداثا مثيرة، حيث دخل حكيم باشا "مصطفى شعبان" في حالة حزن كبيرة بعد رحيل عمه نوح الباشا، وفي مشهد مؤثر خلال الأحداث بدأ حكيم يتذكر كل النصائح والمواقف التي علمها له عمه خلال سنوات حياته، ولامه بتأمينه لأمانة الورث لأنه بذلك سيعادي أولاد عمه، ولكنه في النهاية وعده أنه سينفذ أوامره، وقام بتوديعه وتقبيله.

وشهدت الحلقة العشرون من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان الكثير من الأحداث، رحيل نوح "أحمد فؤاد سليم"، بعد اطمئنانه بأن "حكيم" سيحرم أولاده من الميراث وستظل كل الأملاك باسم حكيم، وانهارت برنسة "سهر الصايغ" بعد إعلان خاطر "محمد العمروسي" خبر الوفاة، كما أصيب "حكيم" بالصدمة بعد رحيل عمه.

وكشفت الحلقة العشرون من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث انهار نوح الباشا" أحمد فؤاد سليم" بعدما رفع أبناؤه السلاح على بعضهم البعض، وأخذه حكيم إلى حجرته، وهو في حالة إعياء شديدة، وطلب منه أن يحضر أولاد عمه، وعندما حضروا أوصى نوح حكيم بحرمانهم جميعا مما الميراث، وأن يصبح الميراث كله باسم حكيم، فانفعل أولاد العم مما جعل نوح يلح على حكيم في الموافقة وأن هذه وصية ميت أى أنها أمانة، واضطر حكيم أن يوافق على طلب عمه.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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