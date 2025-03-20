شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 20.. وفاة أحمد فؤاد سليم بعدما أوصى حكيم بحرمان أبنائه من الميراث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة العشرين من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc»، بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة «الحياة»، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبدأت الحلقة العشرون من مسلسل "حكيم باشا" باحتفال "واصل الذهبي - رياض الخولي و"غراب - أحمد فهيم" بعد أن أخذا مناقصة "المحجر"، حتى جاء "حكيم - مصطفى شعبان" فى وجه "غراب - أحمد فهيم" وقال الأخير: "تسلمنا البرديات والمومياوات والقصر تعيش مرتاح"، فقال له حكيم: "تأخد عينى بس بمزاجي بدماغك لأ".

وكما جاء ضمن أحداث الحلقة العشرون من مسلسل "حكيم باشا" صراع تقسيم الميراث بين ولاد العم، فقال "بحر - محمد نجاتي" بأنه يأخذ التجارة والفنادق اللي في مصر وقالت "برنسة - سهر الصايغ" إنها تأخذ القصر، فقال سليم "منذر رياحنة": "أنا الكبير وأنا اللي هاخذ القصر"، واشتد الخلاف بين "بحر - محمد نجاتي" و"سليم - منذر رياحنة" إلى أن رفعوا سلاحهم أمام بعضهما وجها لوجه فاشتد التعب على "نوح - أحمد فؤاد سليم" وأمر "حكيم - مصطفى شعبان" بحضور الدكتور "خاطر - محمد العمروسي" بأقصى سرعة.

كما جاء أيضًا ضمن أحداث الحلقة أمر "نوح - أحمد فؤاد سليم" في وجود أولاده وهو على فراش الموت بأن ملكه بالكامل من حق "حكيم - مصطفى شعبان"، فاشتد الصراع بين أولاده وخروج كلمات غاضبة منهما فقال "بحر - محمد نجاتى": "أنت هتعيش ظالم وتموت ظالم"، وختم "نوح - أحمد فؤاد سليم" حديثه لـ"حكيم - مصطفى شعبان" لا تعطيهم شيئا ووصية الميت أمانة في رقبتك، فقال له "حكيم - مصطفى شعبان" له: "حاضر"، وتوفى بعدها على الفور.

وتابع "حكيم - مصطفى شعبان" بكلمات مؤثرة لعمه "نوح - أحمد فؤاد سليم" وهو على الفراش فقال له: "إنها أمانة ثقيلة عليا، كنت وزعت مالك على حياة عينك ليه تحضر شري، وأنت عارف أنا عمري ما خلفت معاك عهد فأنت كدة أحضرتني للشر مرة أخرى مع السلامة يا عمي".

وفي سياق متصل ذهب "حكيم - مصطفى شعبان" للمغارة لجلب فلوس منها ليعطى "واصل الذهبي - رياض الخولي" حقه ويطلب منه أن يسامح عمه "نوح - أحمد فؤاد سليم" قبل دفنه ولكنه رفض وقال له "واصل الذهبي - رياض الخولي" إنه لكي يسامحه يريد المال بأكمله.

وانتهت الحلقة على جنازة "نوح - أحمد فؤاد سليم"، بحضور "حكيم - مصطفى شعبان" ووالده "رضوان الباشا - أحمد صادق"، بجانب عدد كبير من أهله وظل الجميع يودعونه بطريقتهما الخاصة وانتهت الحلقه على ذلك.

ويعرض مسلسل «حكيم باشا» يومياً علي شبكة قناة «cbc» العامة، في تمام الساعة 7:15 مساءً، حيث أن الإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 3 عصراً، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة «cbc drama»، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحاً.

وكما أن يعرض يومياً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحاً، والإعادة الثانية 9:30 صباحاً، والإعادة الثالثة 1:15 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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