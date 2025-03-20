شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 20.. مشهد مؤثر لمصطفى شعبان بعد موت عمه نوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 20 من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان أحداثا مثيرة، حيث دخل حكيم باشا "مصطفى شعبان" في حالة حزن كبيرة بعد رحيل عمه نوح الباشا، وفي مشهد مؤثر خلال الأحداث بدأ حكيم يتذكر كل النصائح والمواقف التي علمها له عمه خلال سنوات حياته، ولامه بتأمينه لأمانة الورث لأنه بذلك سيعادي أولاد عمه، ولكنه في النهاية وعده أنه سينفذ أوامره، وقام بتوديعه وتقبيل.

وشهدت الحلقة العشرون من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان الكثير من الأحداث، رحيل نوح "أحمد فؤاد سليم"، بعد اطمئنانه بأن "حكيم" سيحرم أولاده من الميراث وستظل كل الأملاك باسم حكيم، وانهارت برنسة "سهر الصايغ" بعد إعلان خاطر "محمد العمروسي" خبر الوفاة، كما أصيب "حكيم" بالصدمة بعد رحيل عمه.

وكشفت الحلقة العشرون من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث انهار نوح الباشا" أحمد فؤاد سليم" بعدما رفع أبناؤه السلاح على بعضهم البعض، وأخذه حكيم إلى حجرته، وهو في حالة إعياء شديدة، وطلب منه أن يحضر أولاد عمه، وعندما حضروا أوصى نوح حكيم بحرمانهم جميعا مما الميراث، وأن يصبح الميراث كله باسم حكيم، فانفعل أولاد العم مما جعل نوح يلح على حكيم في الموافقة وأن هذه وصية ميت أى أنها أمانة، واضطر حكيم أن يوافق على طلب عمه.

وشهدت الحلقة العشرون من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث تنازع أولاد عم حكيم بحر وبرنسة وسليم، على الميراث، خاصة بعدما عرفوا أن واصل "رياض الخولي"، وأخوه غراب" أحمد فهيم"، استحوذا على المحجر، مما جعلهم يشكون في خيانة سليم، مما دفعهم لرفع السلاح في وجه بعضهم البعض، وسط ذهول وصدمة أبوهم نوح "أحمد دفؤاد سليم".

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان2025