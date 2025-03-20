شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 20.. يوسف يحذر أخيه فارس من مساعدة ليل مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكرياالخميس، 20 مارس 2025 09:13 م
تطورت أحداث مسلسل وتقابل حبيب في الحلقة 20، حيث تجتمع عائلة أبو العزم عبد العزيز (صلاح عبد الله) وإجلال (أنوشكا) ويوسف (خالد سليم) مع فارس (كريم فهمي) لمعاتبه على مساعدة ليل (ياسمين عبد العزيز) في أزمة ابنتها بالمدرسة ويحذراته من تكرار هذه الأفعال مرة أخرى، حيث يسخر يوسف من تصرف يوسف بأن ما قام به بعتبر بطولة منه.
يدافع فارس عن الموقف، بأن ليل استنجدت به وذهب إلى هناك بسبب مشكلة البنت التي هي في الأساس ابنه أخيه يوسف، في الوقت الذى تخلى والدها عنها، ويعود يوسف ويؤكد لفارس أن ليل تكرهه هو زوجته رقية (نيكول سابا) وابنه كريم، ولابد من التعامل معها بحصر شديد ويطلب منه عدم مساعدتها أو الاقتراب منها تماما.مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 20
تحذر إجلال، ليل من التقرب إلى ابنها فارس أو الاتصال به مرة أخرى في أي مشكلة تخص البنات، وأن تتصل بها شخصياً، كما يخبرها عبد العزيز بتقليل مصاريف بناتها بعدما اكتشف أن المصروفات زادت بشكل مبالغ فيه، كما تتحدث إجلال بلهجة تهديد لـ ليل بألا تخطئ مرة أخرى لأن وقتها لن يكون هناك "طبطبة" عليها، وكل هذا دون محاولة معرفة مشكلة حفيدتهما.
مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.
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