شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 20.. يوسف يحذر أخيه فارس من مساعدة ليل مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

تطورت أحداث مسلسل وتقابل حبيب في الحلقة 20، حيث تجتمع عائلة أبو العزم عبد العزيز (صلاح عبد الله) وإجلال (أنوشكا) ويوسف (خالد سليم) مع فارس (كريم فهمي) لمعاتبه على مساعدة ليل (ياسمين عبد العزيز) في أزمة ابنتها بالمدرسة ويحذراته من تكرار هذه الأفعال مرة أخرى، حيث يسخر يوسف من تصرف يوسف بأن ما قام به بعتبر بطولة منه.

يدافع فارس عن الموقف، بأن ليل استنجدت به وذهب إلى هناك بسبب مشكلة البنت التي هي في الأساس ابنه أخيه يوسف، في الوقت الذى تخلى والدها عنها، ويعود يوسف ويؤكد لفارس أن ليل تكرهه هو زوجته رقية (نيكول سابا) وابنه كريم، ولابد من التعامل معها بحصر شديد ويطلب منه عدم مساعدتها أو الاقتراب منها تماما.

شهدت الحلقة العشرون من مسلسل وتقابل حبيب، طلب عبد العزيز أبو العزم وزوجته إجلال مقابلة ليل للاستفسار منها عما حدث معها هي وابنتها، خاصة بعدما استنجدت بفارس وحضوره هناك وحل الأزمة، حيث ترى إجلال أن الاستنجاد بفارس مع هو إلا محاولة لدخوله عائلتهم والزواج من أختها فرح (بسنت شوقى).

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 20

تحذر إجلال، ليل من التقرب إلى ابنها فارس أو الاتصال به مرة أخرى في أي مشكلة تخص البنات، وأن تتصل بها شخصياً، كما يخبرها عبد العزيز بتقليل مصاريف بناتها بعدما اكتشف أن المصروفات زادت بشكل مبالغ فيه، كما تتحدث إجلال بلهجة تهديد لـ ليل بألا تخطئ مرة أخرى لأن وقتها لن يكون هناك "طبطبة" عليها، وكل هذا دون محاولة معرفة مشكلة حفيدتهما.