شكرا لقرائتكم خبر عن خالد منتصر: تحية لـ محمد السعدي على قلبي ومفتاحه ولام شمسية.. ذكاء وحس فنى عال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الكاتب خالد منتصر بمسلسلي "قلبي ومفتاحه" و"لام شمسية" اللذين يعرضان ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2025، وهما إنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر، ونشر بوست عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وكتب قائلاً: "قلبي ومفتاحه، ولام شمسية، المسلسلين كفاية لتحية المنتج محمد السعدي كصاحب أفضل إنتاج درامي لهذا العام، ذكاء اختيار، وفرة امكانيات، وحس فني عالي".

يعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 5 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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