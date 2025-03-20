شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 5.. زينة تعثر على كاميرا داخل غرفتها وضعتها والدتها رباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن موسم رمضان 2025، بمشهد غير متوقع بعد أن عثرت "زينة – ابنه وسام" على كاميرا مخبئة داخل غرفتها والتي اعترفت والدتها "يسرا اللوزي – رباب" بوضعها للكاميرا ولكن ليس لمراقبة زينة ولكن فى إشارة منها لمراقبة "محمد شاهين – وسام"، ولكنها لم تبُح بتلك المعلومة ولكن ظهر على ملامح وجهها.

يعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 5 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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رباب



كاميرا في غرفة نوم ابنه وسام