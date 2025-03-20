شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 5 .. يسرا اللوزى تضع كاميرا بغرفة ابنتها المراهقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى نهاية الحلقة الخامسة من مسلسل لام شمسية، قامت رباب (يسرا اللوزي) بخطوة صادمة عندما قررت تثبيت كاميرا مراقبة داخل غرفة ابنتها زينة (ياسمين العبد)، في تصرف يفتح بابًا من التساؤلات عن دوافعها الحقيقية.

حتى أحداث الحلقة الخامسة، لم تصرّح رباب بخوفها لأحد، ولم تتخذ مواقف صريحة تجاه زوجها (محمد شاهين) المتهم بالتحرش، لكنها اختارت أن تراقب بصمت، لتتابع ما قد يحدث لابنتها في غيابها. التصرف الذي قد يبدو للوهلة الأولى "احتياطيا"، يحمل بين طياته قلقًا عميقًا وتوتراً نفسياً متراكماً، يوحي بأن رباب قد تكون أقرب إلى الحقيقة مما تُظهر.

مشهد الكاميرا كان نهاية صادمة وفتحت الباب أمام أحداث مرتقبة من شخصية رباب التي تبدو في طريقها إلى خطوات أكثر جرأة وخطورة في الحلقات المقبلة، هل تكشف رباب الحقيقة بنفسها أم لزوجها وسام رأي آخر؟

مسلسل لام شمسية يناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية الحساسة، من بينها العلاقات الزوجية غير الصحية، وأثرها السلبي على الأفراد والأسرة. كما يسلّط الضوء على قضية التحرش الجنسي بالأطفال، مؤكداً أهمية التوعية بهذه القضية، لتفادي خلق صراعات نفسية واجتماعية قد تهدد استقرار العائلات.



المسلسل من بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، ومحمد شاهين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.



يسرا اللوزي

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