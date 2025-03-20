شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 20.. أولاد عم حكيم يرفعون السلاح فى وجه بعضهم بسبب الميراث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العشرون من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث تنازع أولاد عم حكيم بحر وبرنسة وسليم، على الميراث، خاصة بعدما عرفوا أن واصل "رياض الخولي"، وأخوه غراب" أحمد فهيم"، استحوذا على المحجر، مما جعلهم يشكون في خيانة سليم، مما دفعهم لرفع السلاح في وجه بعضهم البعض، وسط ذهول وصدمة أبوهم نوح "أحم دفؤاد سليم".

وبدأت الحلقة العشرون من مسلسل حكيم باشا، بمقابلة حكيم " مصطفى شعبان، لواصل "رياض الخولي"، وغراب "أحمد فهيم" عند المحجر، وكشف له واصل أنهم استحوذوا على المحجر، وحاول غراب أن يكيده، بأنهم بدأوا في استرجاع حقهم، ولكن أكد لهم حكيم أن العبرة بمن يضحك في النهاية.

وكانت العمة عظيمة "عايدة فهمي" طلبت من حكيم باشا "مصطفى شعبان" أن ترى ابن أخيها عوف "أحمد بسيم" بعدما أمر حكيم بحبسه، وذلك خلال أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل حكيم باشا، وعندما ذهبت إليه، دار مشهد مؤثر بين عوف وعظيمة، بعدما صفعته بالقلم، وقال لها إنه لولا تربيتها له لاستطاع أن يطلق النار على ياسين ولكنه لم يستطع، وهنا قرر حكيم أن يعفو عنه كرامة لعمته عظيمة، التي شكرته بسبب هذا العفو.

علم نوح الباشا" أحمد فؤاد سليم" أن هناك من حاول إطلاق النار على ياسين "ميدو عادل" وعندما سأل حكيم من قام بفعل ذلك، لم يفصح له خوفاً عليه، وحاولت غزل أن تقول له لكنها تراجعت خوفا من حكيم، وذلك خلال أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل حكيم باشا، وهنا تدخل بحر "محمد نجاتي" على الفور، وقال له إنه من دبر ذلك، وتحدى والده أنه على استعداد أن يقتل أى أحد يستولى على حقه، فقرر نوح أن يقوموا هم بتوزيع الورث حتى لا تحدث كارثة.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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