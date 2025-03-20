شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 20.. رقية تزيد مخاوف يوسف: أمانك فى وجودى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة 20 من مسلسل وتقابل حبيب، توتراً فى الأحداث خاصة بعد معرفة يوسف (خالد سليم) بطبيعة عمل رقية (نيكول سابا) مع مافيا عاليمة، حيث بدأت الحلقة بمناقشة حادة بين رقية ويوسف بسبب ما شاهده، مؤكدا خوفه الشديد مما رآه وخوفه الشديد من عملها مع المافيا.

وردت رقية بحزم على يوسف حين علق على عملها مع عصابات المافيا وتلميحه لها بأنها تتنمى إليهم مباشرة وهناك خطورة كبيرة عليه وعلى عائلته بالكامل، تخبره نيكول بأن وجودها في حياته ليس خطرا بل وجودها هو الأمان له ولعائلته وأن القوة وحدها هي القادرة على حماية الأشخاص وأعمالهم.

تتسبب رقية في أزمة جديدة بين يوسف وليل (ياسمين عبد العزيز) حين اتصلت ليل بيوسف تستنجد به من أجل والد الطفل تامر الذي تحدث إليها بأسلوب عنيف في المدرسة، حيث طلبت رقية من يوسف أن لا يستجيب لها ولا يذهب للمدرسة ووصفت ليل بالعقربة.

تسارعت وتيرة الأحداث في الحلقة 20 من مسلسل وتقابل حبيب، حيث اشتعل الحوار بين يوسف وعائلته بسبب مساعدته الدائمة لـ ليل طليقة شقيقه يوسف وزادت حدة الحديث بين فارس ووالده عبد العزيز أبو العزم (صلاح عبد الله) الذى يرى أن فارس دائما ما يُصغِر أخيه يوسف طوال الوقت بتصرفاته.

وأكد عبد العزيز لابنه يوسف أن العائلة طوال الوقت باقين عليه ولكنه يبعيهم، فيما ترى إجلال أن تصرفات فارس من شأنها تُقّوى ليل ويصبح لها ظهر ولن تحتاج إلا يوسف وستعيش مع أمام في الوقت الذى لا تريدها إجلال العيش في أمان، ويغضب فارس من الطريقة التي يتحدث بها والده وأخيه يوسف، ليهدده والده بأنه إذا استمر في التدخل ومساعدة ليل سيخسر كل شيء.

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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