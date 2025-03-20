شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 20.. أحمد فؤاد سليم يوصى حكيم بحرمان أولاده من الميراث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة العشرون من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث أنهار نوح الباشا "أحمد فؤاد سليم" بعدما رفع أبناؤه السلاح علي بعضهم البعض، وأخذه حكيم إلى حجرته، وهو في حالة إعياء شديدة، وطلب منه أن يحضر أولاد عمه، وعندما حضروا أوصى نوح حكيم، بحرمانهم جميعا من الميراث وأن يصبح الميراث كله باسم حكيم، فأنفعل أولاد العم مما جعل نوح يلح على حكيم في الموافقة وأن هذه وصية ميت أى أنها أمانة، وأضطر حكيم أن يوافق على طلب عمه.

شهدت الحلقة العشرون من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث تنازع أولاد عم حكيم بحر وبرنسة وسليم، على الميراث، خاصة بعدما عرفوا أن واصل "رياض الخولي"، وأخوه غراب "أحمد فهيم"، استحوذا على المحجر، مما جعلهم يشكون في خيانة سليم، مما دفعهم لرفع السلاح في وجه بعضهم البعض، وسط ذهول وصدمة أبوهم نوح" أحمد فؤاد سليم".

بدأت الحلقة العشرون من مسلسل حكيم باشا، بمقابلة حكيم " مصطفى شعبان، لواصا" رياض الخولي"، وغراب" أحمد فهيم" عند المحجر، وكشف له واصل أنهم استحوذوا على المحجر، وحاول غراب أن يكيده، بأنهم بدأوا في إسترجاع حقهم، ولكن أكد لهم حكيم أن العبرة بمن يضحك في النهاية.

وكانت قد طلبت العمة عظيمة" عايدة فهمي" من حكيم باشا" مصطفى شعبان" أن ترى ابن أخيها عوف" أحمد بسيم" بعدما أمر حكيم بحبسه، وذلك خلال أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل حكيم باشا، وعندما ذهبت اليه، دار مشهد مؤثر بين عوف وعظيمة، بعدما صفعته بالقلم، وقال لها أن لولا تربيتها لها لاستطاع أن يطلق النار على ياسين ولكنه لم يستطع، وهنا قرر حكيم أن يعفو عنه كرامة لعمته عظيمة، التي شكرته بسبب هذا العفو.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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