شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فهد البطل الحلقة 21.. صبحى يعلم بسر فهد وأنه ابن حماد الجارحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 21 من مسلسل فهد البطل إثارة كبيرة بعدما علم صبحي بشأن سر فهد البطل، حينما علم أنه ابن حماد الجارحي، وأخبره بشأن شقيقته أنها عايشة واسمها راوية، ثم سأله بشأن سر زواج والدته من غلاب ليخبره بأن النفوس تتغير.

وكانت الحلقة الـ 20 من مسلسل فهد البطل شهدت إثارة كبيرة بعدما شهدت كمينا منصوبا من قبل شامل لـ فهد بعدما خطفوا صديقه واتصلوا به ليذهب ويجد زوجة حيدر الذى سبق وقتله فهد، وبصحبته كل أعداء فهد البطل، ليحاولوا التخلص منه.

فهد "أحمد العوضي" وجد نفسه وحيداً أمام مجموعة كبيرة من أعوان شامل وزوجة شقيقه، ليجد نفسه في موقف صعب، ولكنه ما لبث أن ظهر رجاله.

وشهدت الحلقة الـ 20 من مسلسل فهد البطل إخبار أحمد العوضي "فهد" لـ"راوية" بشأن والدتهما وأنها لم تمت، إذ قال لها إنها اشتركت في دم والدهما ثم تزوجته فيما بعد، وهو ما أثار غضب شقيقته راوية التي بكت من هذا الأمر.

يعرض مسلسل فهد البطل الحلقة 21 على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

ويعرض على قناة الحياة مسلسل فهد البطل الحلقة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025