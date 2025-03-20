شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 5.. ياسمين صبري تطلب الطلاق من نيقولا معوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 5، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، عودة "أسامة" نيقولا معوض لمنزله بعد مغادرة المستشفى، وتحدثت معه زوجته "زينب" ياسمين صبري بسبب معاملته السيئة لأهلها.

أخبرها "أسامة" بأنه لا يحب التقرب من أحد، ولم تستطع "زينب" التعايش بهذا الشكل وبالطريقة التي يتعامل بها لتطلب منه الطلاق.

وانتقل المشهد بعد ذلك إلى قيام "أسامة" بتهدئة الأمور مع زوجته أثناء قيامها بجمع ملابسها للذهاب لأهلها، وأخبره بأن الحادث بفعل فاعل وأن هناك أشخاصا يريدون قتله وهم من سرقوا الهاتف، لتنتهى المشكلة بينهما، وطلب منها عدم طلب الطلاق مرة أخرى.

وشهدت الحلقة حديث "نانسى" مها نصار مع والدتها، والتي وقفت في صفها ضد صديقاتها بعدما قاما بطردها من المنزل بسبب محاولة "نانسى" في اللعب عى زوج صديقتهما "زينب" ياسمين صبري.

ذهبت "نانسى" لصديقتها "دعاء" هاجر عفيفي بالسوبر ماركت التي تعمل فيه، وحاولت إصلاح ما حدث، وأخبرتها بأنها أنانية وتحب نفسها ولكن لن تؤذي أي صديقة لها لإنهم مثل إخواتها، فيما ذهب "عماد" محمد دسوقي في يوم آخر لـ "دعاء" أيضاً، وطلب منها أن يحاول اصلاح علاقته بـ "نانسى" وأن تجعلها تحبه مثل السابق.

وانتقل المشهد إلى أسامة" نيقولا معوض الذى ذهب لمكتبه وأخبرته سكرتيرة مكتبه بأن "نانسى" قامت بإرسال بوكيه ورد له، وكتبت له رسالة عليه، وهو الطلب وارسلت بوكيه ورد لاسامة، وطلب من سكرتيرة مكتبه لو حضرت نانسى مرة أخرى تدخلها له

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025