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شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمينا العبد تنشر صورا من كواليس مسلسل لام شمسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة ياسمينا العبد صوراً من كواليس مسلسل لام شمسية على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، والذى تخوض بطولته النجمة أمينة خليل خلال موسم رمضان 2025.مواعيد العرض والإعادة
يعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 5 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.قصة مسلسل لام شمسية
يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.أبطال مسلسل لام شمسية
مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.
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ياسمينا العبد تنشر صور من كواليس لام شمسية
ياسمينا العبد من كواليس لام شمسية
ياسمينا العبد ومحمد شاهين من كواليس مسلسل لام شمسية
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