شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 20.. والد فارس يهدده بالابتعاد عن ليل أو خسارة كل شىء والان مع تفاصيل الخبر

تسارعت وتيرة الأحداث في الحلقة 20 من مسلسل وتقابل حبيب، حيث اشتعل الحوار بين يوسف وعائلته بسبب مساعدته الدائمة لـ ليل (ياسمين عبد العزيز) طليقة شقيقه يوسف (خالد سليم) وزادت حدة الحديث بين فارس ووالده عبد العزيز أبو العزم (صلاح عبد الله) الذى يرى أن فارس دائما ما يُصغِر أخيه يوسف طوال الوقت بتصرفاته.

وأكد عبد العزيز لابنه يوسف أن العائلة طوال الوقت باقين عليه ولكنه يبعيهم، فيما ترى إجلال أن تصرفات فارس من شأنها تُقّوى ليل ويصبح لها ظهر ولن تحتاج إلا يوسف وستعيش مع أمام في الوقت الذى لا تريدها إجلال العيش في أمان، ويغضب فارس من الطريقة التي يتحدث بها والده وأخيه يوسف، ليهدده والده بأنه إذا استمر في التدخل ومساعدة ليل سيخسر كل شيء.

تطورت أحداث مسلسل وتقابل حبيب في الحلقة 20، حيث تجتمع عائلة أبو العزم عبد العزيز وإجلال ويوسف مع فارس لمعاتبه على مساعدة ليل في أزمة ابنتها بالمدرسة ويحذراته من تكرار هذه الأفعال مرة أخرى، حيث يسخر يوسف من تصرف يوسف بأن ما قام به بعتبر بطولة منه.

يدافع فارس عن الموقف، بأن ليل استنجدت به وذهب إلى هناك بسبب مشكلة البنت التي هي في الأساس ابنه أخيه يوسف، في الوقت الذى تخلى والدها عنها، ويعود يوسف ويؤكد لفارس أن ليل تكرهه هو زوجته رقية (نيكول سابا) وابنه كريم، ولابد من التعامل معها بحصر شديد ويطلب منه عدم مساعدتها أو الاقتراب منها تماما.