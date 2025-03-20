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يوسف عمر ينتهي اليوم من تصوير مسلسل شباب امرأة

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يوسف عمر ينتهي اليوم من تصوير مسلسل شباب امرأة

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القاهرة - سامية سيد - ينتهى النجم الشاب يوسف عمر اليوم من تصوير دوره في مسلسل شباب امرأة الذي يجسد دور البطولة فيه مع النجمة غادة عبد الرازق، وينافس بقوة في الموسم الرمضاني، ويقدم فيه عمر دور الشاب القروي الساذج "إمام" الذي يترك قريته ويتجه للعمل كطبيب في القاهرة، حيث يسكن في غرفة على السطح لدى المعلمة شفاعات التي تعجب به وتحاول إغواءه.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل شباب امرأة
يعرض مسلسل شباب امرأة على قناة ON في الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة 6:45 صباحاً، ويعرض على قناة CBC في تمام الساعة 9:30 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحاً، والإعادة الثانية 11:00 صباحا.
قصة مسلسل شباب امرأة

تلعب غادة عبد الرازق فى مسلسل شباب امرأة دور شفاعات التى جسدتها تحية كاريوكا فى الفيلم، فيما يجسد يوسف عمر شخصية إمام التي لعبها شكري سرحان في الفيلم، بينما تظهر داليا شوقي في شخصية سلوي التي قدمتها الفنانة شادية في الفيلم، أما الفنان محمد محمود فيلعب دور عم حسبو الذي جسده الفنان عبد الوارث عسر في الفيلم.

أبطال مسلسل شباب امرأة

مسلسل شباب امرأة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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