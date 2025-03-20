شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة رمضان.. عرض مسرحى يبهر الجمهور بأجواء رمضان على مسرح القاهرة للعرائس والان مع تفاصيل الخبر

شهد مسرح القاهرة للعرائس، التابع للبيت الفني للمسرح بوزارة الثقافة، تألق العرض المسرحي "فرحة رمضان"، الذي نجح في نقل الجمهور إلى قلب الحارة المصرية خلال الشهر الفضيل، مستحضرًا العادات والتقاليد الأصيلة في مشاهد مفعمة بالبهجة والأصالة.

أعرب مؤلف العرض، عصام الشويخ، عن سعادته الكبيرة بردود أفعال الجمهور الإيجابية، مشيرًا إلى أن نجاح العمل يعود إلى الجهد الكبير الذي بذله فريق المسرحية، بهدف إسعاد المشاهدين وإضفاء أجواء احتفالية تعكس روح رمضان.

"فرحة رمضان" ليس مجرد عرض مسرحي، بل تجربة متكاملة تدمج بين الفن والتراث، حيث يتفاعل الجمهور مع مشاهد المسحراتي، الصنايعية، وأهالي الحي، وسط أجواء تسودها المحبة والتسامح، كما يتخلل العرض لوحات استعراضية مبهرة، من بينها التنورة، الابتهالات الدينية، والمشاهد الغنائية، ليقدم للجمهور وجبة مسرحية متكاملة مجانًا على ساحة المسرح.

العرض من بطولة عماد حمدي، نادية الشويخ، سامر المنياوي، حسام سيد، فهد سعيد، محمد عبد الوهاب، وملك حمدي، وبمشاركة المطرب الشعبي محمد المنسي، تحت قيادة المايسترو إبراهيم علاء.

تصميم الملابس: نهى دراج، الديكور: عمرو حسن، الموسيقى: محمد شحاتة، تأليف: عصام الشويخ، وإخراج: شريف عزت.



عرض مسرحي يبهر الجمهور بأجواء رمضان على القاهرة للعرائس