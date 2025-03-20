شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 5.. الطفل يوسف يذهب لاستكمال دروسه مع وسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، مشهدا جمع بين والدة الطفل يوسف، والفنانة يسرا اللوزي "رباب" من أجل طمأنة الأولى على الحالة الصحية والنفسية الخاصة برباب، وسرعان ما انتقلت الاحداث إلى درس بين "محمد شاهين – وسام" واحد الأطفال ليشاهدهم الطفل يوسف من خلف الباب الزجاجي قبل الدرس الخاص الذي عاد لاستكماله الطفل يوسف معهم.

مواعيد العرض والإعادةيعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 5 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا. قصة مسلسل لام شمسيةيناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى. أبطال مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025



شاهين مع احد الاطفال



شاهين والطفل