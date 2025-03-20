شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 5 .. نيقولا معوض يسلم نضال الشافعي للشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 5، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، ذهاب "أسامة" نيقولا معوض لـ "هارون" نضال الشافعي إلى شركته ومعه رجاله وطلب منه الحديث سوياً في السيارة أثناء تجولهما.

وقام "أسامة" باصطحاب "هارون معه بالسيارة، وأخبره بأنه سيعطيه المال ولن يعطيها الشيكات وهو ما رفضه "هارون"، وأخبره "أسامة" بأنه قام بتحريك محامين مكتبه بعمل مذكرة بالتوكيلات وقام بعمل قضية له توظيف أموال، كما أخبره بأنه رفع مذكرة للنائب العام ولم يأت له إلا وصدر أمر بالقبض عليه، وقام بمفاجئته بتسلميه لقسم الشرطة.

كما شهدت الحلقة عودة "أسامة" نيقولا معوض لمنزله بعد مغادرة المستشفى، وتحدثت معه زوجته "زينب" ياسمين صبري بسبب معاملته السيئة لأهلها. وأخبرها "أسامة" بأنه لا يحب التقرب من أحد، ولم تستطع "زينب" التعايش بهذا الشكل وبالطريقة التي يتعامل بها لتطلب منه الطلاق.

وانتقل المشهد بعد ذلك إلى قيام "أسامة" بتهدئة الأمور مع زوجته أثناء قيامها بجمع ملابسها للذهاب لأهلها، وأخبرها بأن الحادث بفعل فاعل وأن هناك أشخاصا يريدون قتله وهم من سرقوا الهاتف، لتنتهى المشكلة بينهما، وطلب منها عدم طلب الطلاق مرة أخرى.

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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