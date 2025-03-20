شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 5.. طارق يكشف لنيهال عن خطط للسفر خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف "أحمد السعدني – طارق"، عن خططه المستقبلية لـ "ثراء جبيل – نيهال" والتي أباح فيها عن رغبته بالسفر خارج مصر وإنشاء مكتب خاص في دبي، وترك الأطفال مع "أمينة خليل – نيللي" وزيارتهم في الإجازات، ضمن أحدث الحلقة الخامسة من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني 2025.

لتنتقل الأحداث داخل منزل "طارق" الذى يبدي نفورا من التعامل مع "نيللي"، ليبدأ الأخيرة في الشعور بالإبعاد عنها، وسرعان ما تنتقل الأحداث إلى تطور علاقة طارق ونيهال وسفرهم مع بعض سوياً خارج القاهرة والتي يبدو في مدينة ساحلية داخل مصر.

مواعيد العرض والإعادةيعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 5 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا. قصة مسلسل لام شمسيةيناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى. أبطال مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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السعدني وثراء جبيل



طارق مع نيهال في غرفة النوم



طارق مع نيهال