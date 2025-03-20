شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن سعيد: وافقت على قهوة المحطة بمجرد ترشيحي وسعيدة بردود الأفعال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة فاتن سعيد عن سعادتها بكل ردود الأفعال التي تنالها منذ بداية عرض مسلسل قهوة المحطة، مؤكدة أنها أحبت شخصية شروق منذ اللحظة الأولى التي عرضت عليها، لأن الإغراءات كانت كثيرة، فمؤلف العمل هو الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال الذي يتمنى أي فنان العمل معه، والمخرج هو إسلام خيري وهو أحد أبرز نجوم الاخراج.

وأضافت: "إلى جانب أنه يعد أول بطولة لها أمام واحد من أنجح نجوم جيل الشباب حاليا وهو أحمد غزي، بخلاف النجوم الكثيرة المتواجدين في العمل مثل بيومي فؤاد وهالة صدقي ورياض الخولي وانتصار وحسن أبو الروس وأحمد ماجد وعلاء مرسي والجميع، بالإضافة إلى أن العمل من إنتاج شركة سينرجي فمن تأتي له هذه الفرصة مجتمعة ولا يبدي موافقته الفوريه؟".

كما قدمت فاتن الشكر للجميع على احتضانها طوال فترة تصوير (قهوة المحطة) مؤكدة بأنها تعلمت من الجميع، وكانت الكواليس مريحة ومشجعه على الاجتهاد والإبداع، وعلى الرغم من الانفعالات التي تمر بها شخصية شروق طوال الحلقات إلا أن الجو العام الذي خلقه المخرج إسلام خيري وكل فريق العمل هو الذي ساهم بأن تظهر الشخصية بهذا الشكل الذي أتمنى أن ينول على اعجاب الجمهور والنقاد طول فترة العرض.



يذكر أن مسلسل قهوة المحطة تدور قصته حول الشاب مؤمن الصعيدي الذي جاء للقاهرة بحثا عن حلم الشهرة والنجومية، إلا أنه يقتل في وسط قهوة المحطة، وتبدأ التحقيقات لفك لغز مقتله مع كل رواد القهوة.



والمسلسل يعرض في ١٥ حلقة كتبها الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال وأخرجه إسلام خيري وهو بطولة جماعية للنجوم أحمد غزي وأحمد خالد صالح وبيرمي فؤاد وهالة صدقي ورياض الخولي وانتصار وفاتن سعيد وأحمد ماجد وضياء عبد الخالق وعلاء مرسي وعلاء عوض وغيرهم الكثير.



فاتن سعيد وغزى