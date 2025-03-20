شكرا لقرائتكم خبر عن قهوة المحطة الحلقة 6.. المقدم عمر يحاول حل لغز بيع هاتف مؤمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل قهوة المحطة، توجه المقدم عمر "أحمد خالد صالح" إلى محل الهواتف الذي باع هاتف مؤمن "أحمد غزي" بعد قتله، إلى عم إبراهيم "شريف الدسوقي"، حيث باعه له بسعر بسيط لا يتناسب مع إمكانيات الهاتف.

واستجوب المقدم عمر صاحب المحل، حيث سأله عن المكان الذي حصل منه على الهاتف، وكيف باعه بهذا السعر إلى عم إبراهيم.

وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل قهوة المحطة، عثور شروق "فاتن سعيد" على سكين تم خُبيء في المنزل، وفاجأها والدها وطرح عليها سؤالا "بتعملي ايه؟".

ودار حوار بين شروق ووالدها، مغزاه أنه قام بجريمة قتل مجهولة، حيث حاول أخذ السكين من يدها، إلا أنها اصطدمت في رأسها بإحدى المقاعد.

كما شهدت الحلقة، لحظات رومانسية بين مؤمن "أحمد غزي" وحبيبته شروق "فاتن سعيد"، أمام أحد المحلات المخصصة لملابس الأفراح.

ووقفت شروق أمام الفستان وفي عينيها نظرات الإعجاب والسعادة، ويطلب منها مؤمن أن تلتقط صورة للفستان، حتى يتمكن من شراءه بعد أن يحصل على فرصته في أول فيلم يشارك فيه.

وأحضرت شروق حقيبة بها ملابس من الدولاب الخاص بوالدها، وطلبت من مؤمن ارتداء هذه الملابس، وتغيير ملابسه القديمة.

وشعر مؤمن بسعادة كبيرة بعد قيام شروق بهذا الأمر، وهو ما دفعه إلى القول "بحبك" بصوت مرتفع، ما آثار انتباه المارة، ووجه لهم اعتذار.

واكتشف والد شروق "ضياء عبد الخالق"، اختفاء ملابسه من دولابه، حيث طلب من شروق البحث عنها وإيجادها.

وطرح والد شروق عليها سؤالا "مين اللي ظلم التاني أنا ولا أمك"، لتتهرب شروق من السؤال وتقول له إن العلم عند الله.

وروت شروق قصة والدتها وعذابها في الحياة مع والدها، لمؤمن.

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