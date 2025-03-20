شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الخامسة من مسلسل لام شمسية.. وسام يتهرب من طارق ويوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن موسم رمضان 2025، مشهد تهرب الممثل محمد شاهين "وسام" من الممثل "احمد السعدني – طارق" والطفل يوسف، بعد ان ذهبا سوياً لإداء صلاة الجمعة كالعادة لتهرب منهم وسام في محاولة لعدم إعادة العلاقات معهم بعد الصلح، وسرعان ما انتقلت الاحداث الى تفاصيل الخروجة العائلية التي نظمها طارق ونيللي وطفلاهما.

كما شهدت الحلقة انتقال الاحداث الى داخل المدرسة التي يدرس فيها الطفل يوسف ومقر عمل والدته الممثلة أمينة خليل "نيللي" التي عادت للتدريس بعد انقطاع بسبب الازمة الأخيرة وسرعان ما وجدت تضيق كبير عليها من قبل "صفاء الطوخي – ميس نادية" التي هي في الأساس والدة وسام.

مواعيد العرض والإعادةيعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 5 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا. قصة مسلسل لام شمسيةيناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى. أبطال مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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الطفل يوسف وطارق ووسام



نيللي بعد العودة للمدرسة