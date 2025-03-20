شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 20.. مصطفى شعبان يكتشف استحواذ واصل وغراب على المحجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة العشرون من مسلسل حكيم باشا، بمقابلة حكيم " مصطفى شعبان، لواصل "رياض الخولي"، وغراب "أحمد فهيم" عند المحجر، وكشف له واصل أنهم استحوذوا على المحجر، وحاول غراب أن يكيده، بأنهم بدأوا في استرجاع حقهم، ولكن أكد لهم حكيم أن العبرة بمن يضحك في النهاية.

وكانت قد طلبت العمة عظيمة "عايدة فهمي" من حكيم باشا" مصطفى شعبان" أن ترى ابن أخيها عوف" أحمد بسيم" بعدما أمر حكيم بحبسه، وذلك خلال أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل حكيم باشا، وعندما ذهبت اليه، دار مشهد مؤثر بين عوف وعظيمة، بعدما صفعته بالقلم، وقال لها أن لولا تربيتها لها لاستطاع أن يطلق النار على ياسين ولكنه لم يستطع، وهنا قرر حكيم أن يعفو عنه كرامة لعمته عظيمة، التي شكرته بسبب هذا العفو.

علم نوح الباشا" أحمد فؤاد سليم" أن هناك من حاول إطلاق النار على ياسين" ميدو عادل" وعندما سأل حكيم من قام بفعل ذلك، لم يفصح له خوفاً عليه، وحاولت غزل أن تقول له لكنها تراجعت خوفا من حكيم، وذلك خلال أحداث الحلقة ال19 من مسلسل حكيم باشا، وهنا تدخل بحر" محمد نجاتي" على الفور وقال له أنه من دبر ذلك، وتحدى والده أنه على استعداد أن يقتل أي أحد يستولى على حقه، فقرر نوح أن يقوموا هم بتوزيع الورث حتى لا تحدث كارثة.

كشفت الحلقة ال19 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، أحداث عديدة، حيث استمعت غزل" دينا فؤاد" إلى حديث بحر" محمد نجاتي وزوجته" من خلف باب حجرتهم، حول مخططهم لقتل ياسين" ميدو عادل" ودخلت عليهم ليعرفوا أنها علمت كل شيء، وقامت بتهديدهم، وعندما دخلت عليهم برنسة" سهر الصايغ" هددتها بفعلتهم وأنها لن تسكت.

بعد إطلاق النار على ياسين" ميدو عادل"، قام رجال حكيم باشا" مصطفى شعبان" بإمساك عوف " أحمد بسيم" متلبساً وهو بيده السلاح، وأقسم عوف أنه لم يطلق الرصاص على ياسين، وصدم حكيم من فعلة عوف وقال له كيف تريد قتلي فقال له أنه ليس هو المقصود بل ياسين، فأمر حكيم رجاله أن يأخذوا عوف ويحبسوه.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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