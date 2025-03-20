شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 20.. والدا يوسف يخفضان مصروفات بنات ليل ويهددانها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة العشرون من مسلسل وتقابل حبيب، طلب عبد العزيز أبو العزم (صلاح عبد الله) وزوجته إجلال (أنوشكا) مقابلة ليل (ياسمين عبد العزيز) للاستفسار منها عما حدث معها هي وابنتها، خاصة بعدما استنجدت بفارس (كريم فهمى) وحضوره هناك وحل الأزمة، حيث ترى إجلال أن الاستنجاد بفارس مع هو إلا محاولة لدخوله عائلتهم والزواج من أختها فرح (بسنت شوقى).

تحذر إجلال، ليل من التقرب إلى ابنها فارس أو الاتصال به مرة أخرى في أي مشكلة تخص البنات، وأن تتصل بها شخصياً، كما يخبرها عبد العزيز بتقليل مصاريف بناتها بعدما اكتشف أن المصروفات زادت بشكل مبالغ فيه، كما تتحدث إجلال بلهجة تهديد لـ ليل بألا تخطئ مرة أخرى لأن وقتها لن يكون هناك "طبطبة" عليها، وكل هذا دون محاولة معرفة مشكلة حفيدتهما.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 20

فى أحداث الحلقة 20 من مسلسل وتقابل حبيب، تستنجد ليل بـ فارس للتواجد معها في المدرسة بعدما تعرضت للإهانة من والد الطفل الذى تنمر على ابنتها، وكذلك تجاهل طليقها يوسف الحضور وحل الأزمة واعتبار أنها لا قيمة لها وأن على ليل التصرف والعودة بصحبة ابنتهما من المدرسة.

يحضر فارس مباشرة إلى المدرسة ويعنف والد الطفل المتنمر على ابنة ليل، بسبب تجاوزه في حقها ويطلب منه الاعتذار لـ ليل، وكذلك ابنه الاعتذار لـ سارة، ويحاول والد الطفل الرفض، ولكن فارس يتحدث معه بثقة كبيرة وينصحه بأن يعتذر هو ابنه وإلا سيجد عواقب لن يتحملها، وبالفعل يعتذر الشخص لليل ويطلب ابنه هو الآخر الاعتذار لسارة وسط سعادة كبيرة من ليل.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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