شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 5 من مسلسل لام شمسية.. زميلة نيللى تنصحها بضرورة مراقبة ألعاب يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن موسم رمضان 2025، مشاهد توعية من إحدي زميلات "أمينة خليل – نيللي" في المدرسة التي نصحتها بضرورة مراقبة الطفل يوسف ومراقبة الألعاب الإلكترونية الجديدة والتي قد تحمل بعض رسائل جنسية وهكذا، كما نصحتها بضرورة التقرب من الطفل يوسف.

وسرعان ما انتقلت الأحداث إلى عودة "أحمد السعدني – طارق" إلى العمل، وبداية التقرب من جديد من "ثراء جبيل – نيهال"، لتعود الأحداث إلى منزل نيللي ومحاولاتها المستمرة في مراقبة الطفل يوسف.

مواعيد العرض والإعادةيعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 5 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا. قصة مسلسل لام شمسيةيناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى. أبطال مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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طارق



عودة طارق للعمل