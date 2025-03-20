شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة معاملة أطفال الحلقة 21.. شيكو طلع حملة وخطف المعلم دبورى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة 21 من مسلسل شهادة معاملة أطفال اختطاف شيكو ابن عبد الستار الكف "محمد هنيدى" ويتهم عبد الستار الكف سعد الحامى باختطافه.

بينما يتلقى اتصالا من المعلم جبورى والذى يخبره أنه من اختطف ابنه شيكو ولن يعيده إلا بعد أن يدفع له 20 مليون جنيه ، ولكن يكتشف عبد الستار الكف أنه كان مخدوعا في ابنه شيكو واكتشف أنه حملة، حيث أحضر المعلم دبورى تحت تهديد السلاح.

شهدت الحلقة العشرين من مسلسل شهادة معاملة أطفال، شرح عبد الستار الكف "محمد هنيدي" لابنته إنجى "ألحان المهدي" وصديقها وحيد "خالد أنور" ومدير مكتبه عطية "محمود حافظ"، المكان الذى وقع فيه الحادث، الذى كاد أن يودى بحياته.

ويشرح عبد الستار الكف لهم مكان الحادث، أملا فى الوصول إلى مكان الذهب الخاص بعبد الرحيم غلاب، والذى دفنه بالقرب من الحادث.

وكشف عبد الستار الكف "محمد هنيدي" لطليقته مقبولة "سماء إبراهيم" عن علاقاته النسائية المتعددة.

كما حكى عبد الستار الكف لمقبولة أنه يوم زفافهما وقبل "الزفة" بساعة ونصف، كان رفقة عدد من الفتيات فى نفس الفندق الذى أقيم فيه الفرح.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025