شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 5.. وفاء عامر تعنف نيقولا معوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 5، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، عتاب "أسامة" نيقولا معوض لزوجته "زينب" ياسمين صبري، بسبب إبلاغها أهلها عن الحادث وأنه لا يريد مساعدة من أحد.

حضر أهل "زينب" وهم "فاطمة" وفاء عامر و "صبري" عزت زين، و"أحمد" عابد عنانى، ولكن "أسامة" قابلهم مقابلة سيئة وقاسية، ما أغضب "فاطمة" وعنفته بشدة وتركوا المستشفى وغادروا.



وشهدت الحلقة تعرض "أسامة" لحادث سيارة صدمته، وبعد إفاقته سأل على هاتفه ولكنه لم يجده وطلب من زوجته الاتصال عليه، اتصلت "زينب" ياسمين صبري ووجدت شخص يرد عليها وأعطت الهاتف لزوجها "أسامة" نقولا معوض، وأخبره بأنه خلف الحادث الذى تعرض له، وأخبره بأنه ينتظر مقابلته.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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