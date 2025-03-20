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مسلسل لام شمسية.. الحلقة 5 بعنوان "الدرس"

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القاهرة - سامية سيد - تعرض الحلقة الخامسة من مسلسل لام شمسية، ضمن موسم رمضان 2025، بعنوان "الدرس"، بالإضافة إلى رسالة توعويه من القائمين على المسلسل بضرورة الاشراف العائلي لمشاهدة تلك الحلقات.

مواعيد العرض والإعادة
يعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 5 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى  1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا. قصة مسلسل لام شمسية
يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى. أبطال مسلسل لام شمسية
مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين،  وعدد آخر من الفنانين.

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بعنوان الدرس
بعنوان الدرس
طارق
طارق
نيللي
نيللي

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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