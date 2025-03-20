شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية.. الحلقة 5 بعنوان "الدرس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحلقة الخامسة من مسلسل لام شمسية، ضمن موسم رمضان 2025، بعنوان "الدرس"، بالإضافة إلى رسالة توعويه من القائمين على المسلسل بضرورة الاشراف العائلي لمشاهدة تلك الحلقات.

مواعيد العرض والإعادةيعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 5 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا. قصة مسلسل لام شمسيةيناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى. أبطال مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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بعنوان الدرس



طارق