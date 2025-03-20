شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 20.. فارس يحصل على حق ليل من شخص أهانها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكرياالخميس، 20 مارس 2025 07:57 م
فى أحداث الحلقة 20 من مسلسل وتقابل حبيب، تستنجد ليل (ياسمين عبد العزيز) بـ فارس (كريم فهمى) للتواجد معها في المدرسة بعدما تعرضت للإهانة من والد الطفل الذى تنمر على ابنتها، وكذلك تجاهل طليقها يوسف الحضور وحل الأزمة واعتبار أنها لا قيمة لها وأن على ليل التصرف والعودة بصحبة ابنتهما من المدرسة.
يحضر فارس مباشرة إلى المدرسة ويعنف والد الطفل المتنمر على ابنة ليل، بسبب تجاوزه في حلقها ويطلب منه الاعتذار لـ ليل، وكذلك ابنه الاعتذار لـ سارة، ويحاول والد الطفل الرفض، ولكن فارس يتحدث معه بثقة كبيرة وينصحه بأن يعتذر هو ابنه وإلا سيجد عواقب لن يتحملها، وبالفعل يعتذر الشخص لليل ويطلب ابنه هو الآخر الاعتذار لسارة وسط سعادة كبيرة من ليل.مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 20
يرفض والد الطفل اعتذار ابنه، لأنه يرى أنه لم يخطأ وان المشكلة في ابنتها التي كان عليها ان تذهب إلى الحمام، وإذا كانت تعانى من مشكلة مرضية، فعلى والدها ووالدتها علاجها، أما ليل فتُصر على اعتذار الطفل، ويرفض والد الطفل استكمال الحديث إلا في وجود والد الطفل وعندما يعرف انها مطلقة يسخر منها ويتحدث بأسلوب غير لبق.مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب
مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.
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