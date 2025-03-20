شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 5.. مشادات بين وفاء عامر وهالة فاخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 5، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، نشوب مشادات بين "فاطمة" وفاء عامر و "سندس" هالة فاخر، بسبب قيام الأخيرة باملكوث بمنزل ابنتها وهو ما ترتب عليه عدم وجود راحة لإبن "فاطمة"، لتقوم بأخذ حقه.

اتصلت "زينب" ياسمين صبري بوالدها وأخبرته عن تعرض زوجها "أسامة" نقولا معوض لحادث، واتصل "أحمد" عابد عناني بوالدته "فاطمة" وأخبرها بالأمر كذلك، لتترك منزل ابنها وتذهب للمستشفى.

وكانت الحلقة شهدت تعرض "أسامة" نيقولا معوض لحادث سيارة حيث اصطدمته أثناء قيامه بفتح باب سيارته لزوجته "زينب" ياسمين صبري.

ونقلته "زينب" للمستشفى، وهناك أحد الأشخاص سرق هاتفه من السيارة، وبعد انتقاله للمستشفى كشفت أوضح الطبيب أنه بخير وإن إصابته مجرد كسر في ذراعه.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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